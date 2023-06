Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı. Kumyol Caddesi'nde at arabası çeken at, karşıdan karşıya geçen 51 yaşındaki F.C'ye çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yere düşerek yaralanan kadın, çağrılan sağlık görevlilerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşananlar anbean güvenlik kamerasına da yansıdı.