Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ 'da Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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