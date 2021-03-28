Tekirdağ'da Atatürk heykeli kaidesine yazılan uygunsuz yazılara ilişkin araştırma başlatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Atatürk heykeli kaidesine yazılan uygunsuz yazılara ilişkin araştırma başlatıldı

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.

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