Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Marmara Ereğlisi ilçemiz Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan ve deprem riski nedeniyle dün boşaltılmış olan Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda bulunan Atatürk heykelinin kaidesi üzerine ve okul duvarına uygunsuz yazılar yazıldığı ihbar edilmiş, hemen yönlendirilen jandarmamız tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanmıştır" denildi.