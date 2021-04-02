Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

'ATATÜRK'E ALENEN HAKARET' VE 'DEAŞ'A ÜYE OLMA' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan Günhan Daştan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Günhan Daştan, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eylemleri' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' (DEAŞ) şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.