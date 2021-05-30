Tekirdağ'da Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı hizmete açılacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nın Haziran ayında hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selanik Meydanı ve Rumeli İskelesi'nin ardından yıllardır atıl durumda olan (eski Ekmekçioğlu Çay Bahçesi) yenilenerek vatandaşların kullanımına açılıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parkta yürütülen çalışmaları inceleyerek, yakında parkın açılacağını ifade etti.

Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda seyir terasları, kafeterya, çocuk oyun grupları ve tuvaletler yer alıyor.