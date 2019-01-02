Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı

Tekirdağ'da Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı.

Tekirdağ'da Atık Su Akıtılan Dereden Numune Alındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenli Mahalllesi'nden geçen Şahbaz Deresi'ne E.Ş. idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su akıtıldığını gören Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek dereden numune aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye akıtılan suyun ilk belirleme göre evsel bir atık olduğunu belirtti.

İhbarın kendilerine ulaştıktan sonra harekete geçtikleri dile getiren Tohumcu, numune sonuçlarının belirlenmesinden sonra dereye atık su akıtan kişiden kamuoyu adına şikayetçi olacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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