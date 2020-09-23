Tekirdağ'da atık su arıtma tesisi projesi ihalesi ekimde yapılacak - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, Süleymanpaşa ilçesindeki iki mahallenin atık su arıtma tesisi sorununu çözeceği belirtilen projenin İller Bankasınca onaylandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ ile Barbaros mahallelerinin bölgesel olarak artan ve hızla gelişen yerlerinin mevcut atık su arıtma tesisi ihtiyacının karşılanması için, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresince (TESKİ) proje hazırlandığı belirtildi.

Hazırlanan "Kumbağ Tm2 - Altınova Tm12 Arası Terfi Hattı" projesinin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce onaylandığı ve inşaatı için kredi finansmanı sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu proje ile Kumbağ Mahallesi'nde yer alan mevcut TM-2 terfi merkezi ile Altınova Mahallesi TM-12 terfi merkezi arasında ek terfi merkezi ile yaklaşık 8.500 metre ø 630 mm HDPE atıksu terfi hattı olarak yapılacak. Proje sayesinde Altınova Terfi Merkezi'ne gelen atık suyun Süleymanpaşa ilçe merkezinde yer alan Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisine ulaştırılması hedefleniyor."

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaz aylarında büyük bir artış gösteren nüfusun ihtiyacını karşılamak ve atık suların arıtılarak deşarjının sağlanması için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Projenin ihalesini ekimde gerçekleştirerek inşaat çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Projemiz tamamlandığında Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin atık suları ile uzun yıllardan bu yana Kumbağ Deresi'ne akan Naip köyü kanalizasyonu, Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne ulaştırılarak bakanlık kriterlerine göre arıtılacak ve deşarjı sağlanacaktır. Bu mahallelerimizde uygulamaya koyduğumuz temiz çevre programımız 2021 yaz sezonuna kadar tamamlanacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun."