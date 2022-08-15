Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme - Son Dakika
Üye Girişi

Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme

15.08.2022 14:24
Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme

TEKİRDAĞ'da atıklarla kirlenen ve siyah renge bürünen Kınıklı Deresi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da atıklarla kirlenen ve siyah renge bürünen Kınıklı Deresi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Kınıklı Deresi'nde siyah renkli oluşumun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri inceleme başlattı. Dereden su numuneleri alan ekipler, dereye atık su deşarjında bulunan tesislerde inceleme gerçekleştirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulunuldu. İncelemede, TESKİ'ye ait Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğu belirlendi. Arıtma tesisi çıkışından analiz yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.

Alınan numunelerin analiz sonucuna göre, numunelerin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen TESKİ'ye idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı Eşinin ölümünden sonra evine aldığı 15 kediye 'anne şefkatiyle' bakıyor Eşinin ölümünden sonra evine aldığı 15 kediye 'anne şefkatiyle' bakıyor
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Tekirdağ, İnceleme, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:19:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement