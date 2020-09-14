Tekirdağ'da avcı denetimleri - Son Dakika

Tekirdağ'da avcı denetimlerinde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye de cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince av koruma ve kontrolü çalışmaları kapsamında 72 avcı denetlendi. Denetimlerde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube avcılıkta usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:36 - Kaynak: İHA
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