Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

06.04.2022 21:05
Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ istikametine giden Kazım Şahin (52) idaresindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, D110 Karayolu'nda kontrol çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ, Kamyonet, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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