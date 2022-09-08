Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde meydana geldi. B.H.'nin kullandığı 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç bir süre iki tekerlek üzerinde ilerleyerek, tekrar doğruldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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