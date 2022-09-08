OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

08.09.2022 11:59

TEKİRDAĞ'da aynı yönde seyreden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'da aynı yönde seyreden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde meydana geldi. B.H.'nin kullandığı 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç bir süre iki tekerlek üzerinde ilerleyerek, tekrar doğruldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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