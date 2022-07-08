Tekirdağ'da azalan korona virüs vakalarına rağmen tedbiri elden bırakmıyorlar - Son Dakika
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Tekirdağ'da azalan korona virüs vakalarına rağmen tedbiri elden bırakmıyorlar

08.07.2022 10:25

Tekirdağ'da azalan korona virüs vakalarına rağmen tedbiri elden bırakmıyorlarTEKİRDAĞ Ülke genelinde azalan korona virüs vakalarına rağmen Tekirdağ'da tedbiri elden bırakmıyorlar.

Tekirdağ'da azalan korona virüs vakalarına rağmen tedbiri elden bırakmıyorlar

TEKİRDAĞ Ülke genelinde azalan korona virüs vakalarına rağmen Tekirdağ'da tedbiri elden bırakmıyorlar.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs salgınının ilk başladığı günden beri tedbirleri elden bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, vakaların azalmasına rağmen korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında yaşanacak yoğunluk öncesinde tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları özel solüsyonlar ile dezenfekte ederek salgının yayılma riskinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bayram tatilinde yoğun olarak kullanılması beklenen mesire alanları, çocuk parkları ve piknik alanlarında dezenfeksiyon ve genel temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki 6 binden fazla çöp konteyneri, düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek vatandaşlarınla çocukların bayram tatillerinde güvenle ve sağlıklı bir şekilde eğlenmeleri için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından, Süleymanpaşa sınırları içinde bulunan ve tamamı elektronik ortamda takip edilebilen 6 binden fazla yer altı ve yer üstü çöp konteyneri ile geri dönüşüm kumbaraları belirli aralıklarla ilaçlanıyor. Böylelikle hem bakteri ve virüs üremesi ile sivrisinek yuvalanmalarının önüne geçiliyor hem de pis koku oluşumuna engel olunuyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada yapılan çalışmaların halihazırda rutin olarak yürütüldüğünü, Kurban Bayramı öncesi tüm çalışmaların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da azalan korona virüs vakalarına rağmen tedbiri elden bırakmıyorlar - Son Dakika

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