Tekirdağ'da Azerbaycan uyruklu kadını bıçakla öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kadını evinde bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden Tarık T. (48), sevgilisi olduğunu iddia ettiği Azerbaycan uyruklu Günay Seferova'yı (41) bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Tarık T. cinayette kullandığını beyan ettiği bıçağı da polise teslim etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Kazımiye Mahallesi Yakut Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde yaşayan iki çocuk annesi Seferova'nın (41) evine gitti.

Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Seferova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Seferova'nın balkonunda baktığı 2 köpek, görevliler tarafından Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Şüpheli Tarık T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.