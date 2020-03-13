Tekirdağ'da Azerbaycan uyruklu kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kadını evinde bıçakla öldürüp polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Kazımiye Mahallesi Yakut Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde Azerbaycan uyruklu Günay Seferova'yı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Tarık T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine 11 Mart'ta giden Tarık T. (48), sevgilisi olduğunu iddia ettiği Azerbaycan uyruklu Günay Seferova'yı bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu.

Tarık T. cinayette kullandığını beyan ettiği bıçağı da polise teslim etmişti.

Bunun üzerine polis ekipleri, Yakut Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde yaşayan iki çocuk annesi Seferova'nın evine gitmiş, çilingir yardımıyla girdiği evde kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı.