Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da, Babası Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da, Babası Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, babası tarafından vurulan 29 yaşındaki Mustafa Can Türkeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da, Babası Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, babası tarafından vurulan 29 yaşındaki Mustafa Can Türkeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tartıştığı babası tarafından 7 Ocak'ta pompalı tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan Türkeri, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Türkeri ve oğlu Mustafa Can Türkeri, 7 Ocak'ta gece geç saatlerinde tartışmış, Baba Türkeri, evde bulunan pompalı tüfeğiyle oğlunu boynundan yaralamıştı. Mustafa Can Türkeri hastaneye kaldırılmış, babası ise gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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