Tekirdağ'da bağ budama yarışması - Son Dakika
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Tekirdağ'da bağ budama yarışması

05.03.2022 13:53

Tekirdağ'da bağ budama yarışması Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da bağ budama yarışması

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması" gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması" düzenlendi.

Yörede bağ budamasının doğru yapılmasını sağlamak, bağcıları bilinçlendirmek ve dolaylı olarak yörede bağcılığın popülaritesini korumak, genç nesli bağcılığa özendirmek amacıyla yapılan yarışmada, asmalarda telli terbiye sisteminde iki farklı budama şekli (kısa ve karışık budama uygulanan) uygulandı. Uzman ekip tarafından yarışma başlamadan önce her iki budama şeklinin uygun budaması yarışmacılara teorik olarak anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi. Yarışmacılar her iki budama şeklinden 5'er adet olmak üzere toplamda 10 asma budayarak, en güzel budama şeklini yapmak için kıyasıya mücadele ettiler.

Budama yarışması tamamlandıktan sonra Tekirdağ'da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan 30 üzüm üreticisinin katıldığı bağ budama yarışmasında yarışmacılar, beceri, doğru kesim ve hız üzerinden değerlendirildi.

Yarışmacıların derecelendirmesinde öncelikle asmaların terbiye şeklinin gerektirdiği, asmanın gelişimine, ürün miktar ve kalitesine olumsuz etkileri gerçekleştirmeyecek uygunlukta budayıp budamadıkları arandı. Yarışmacıların budadığı asmaların her birine 5 kişiden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı. Toplam 10 asmanın puanları toplanarak dereceye giren yarışmacılar belirlendi.

Yarışmaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı Sayın İmdat Saygı, kurum müdürleri, birlik başkanları, kurum personelleri ve çiftçiler katıldı.

Bağ budama yarışmasında 1. Hüseyin Acar, 2. Hacer Topçu, 3. İse Halit Ece oldu. Mansiyon Ödüllerinde ise en genç yarışmacı, Ozan Solak, en yaşlı yarışmacı İsmet Coşkun, ve kadın yarışmacı Hacer Topçu oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödül olarak çeşitli bağ budama ekipmanları verildi. Ödüller Vali Yıldırım tarafından törenle verildi.

Yarışmada gazetecilere bir açıklama yapan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması etkinliğimiz, ülkemizde bildiğimiz kadarıyla ilk defa düzenlenen bir etkinlik. Bu etkinliği 3 kurum birlikte düzenledik. 30 tane yarışmacı hepsi de üretici. Yarışmacıları üzüm üreticileri olmasına dikkat ettik. 30 yarışmacımız bağları budadı. 2 farklı budama yapıldı. Birincisi kısa diğeri de uzun budama yapıldı. Her yarışmacıya, her iki terbiye şeklinden beşer tane asma budattık. Toplamda 10 asma budandı. Her asmaya da 10 puan üzerinden bir puan verdi 5 kişilik jüri üyemiz. Jüride farklı kurumlardan" dedi.

Tekirdağ'da bağ budama yarışması
Tekirdağ'da bağ budama yarışması
Tekirdağ'da bağ budama yarışması

YORUMLAR
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'Gezenti' adını verdikleri karavanla iki yıldır şehir şehir dolaşıyorlar 'Gezenti' adını verdikleri karavanla iki yıldır şehir şehir dolaşıyorlar Üreticiler asma budama için yarıştı Üreticiler asma budama için yarıştı

Ziraat Odası, Araştırma, Tekirdağ, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bağ budama yarışması - Son Dakika


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