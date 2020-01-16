Tekirdağ'da İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından uyuşturucu mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da bütün kurumların uyuşturucu ile mücadelede hassas olduğunu belirten Yıldırım, " 'Bağımlılıkla mücadele' dediğimiz zaman öncelikle hepimizin aklına uyuşturucu ile mücadele geliyor. Bugün artık bağımlılıkla mücadele dediğimizde sadece uyuşturucu gelmiyor aklımıza. Bunun yanında başka bağımlılıkların da olduğu aşikar." dedi.

Toplantıya Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.