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Tekirdağ'da balık tutma yarışması düzenlendi

25 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında oltayla balık tutma yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'da balık tutma yarışması düzenlendi, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında oltayla balık tutma yarışması düzenlendi.

Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen balık tutma yarışmasına yaklaşık 106 amatör sporcu katıldı.


Etkinlikte konuşan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin kaynaşma konusunda önemli bir faktör olduğunu belirten İnan, "Hem balık tutarak stres atmak hem de güzel bir aktivite yaparak kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Festival kapsamında bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.


Yarışmada en büyük balığı yakalayan Orhan Bayrak'a tam altın, ikinci Fahri Akkurt'a yarım altın ve üçüncü Efe Kara'ya ise çeyrek altın verildi.

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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