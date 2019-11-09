Tekirdağ'da balıkçı barınağı vatandaşların uğrak yeri haline geldi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağı, yapılan düzenlemelerin ardından vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif olarak yaptıkları çalışmalarla balıkçı barınağının vatandaşların ve özellikle ailelerin daha çok zaman geçirdiği bir mekan haline geldiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, yapılan düzenlemelerin ardından barınağın daha güzel bir görünüme sahip olduğunu aktararak, "İlk olarak buranın güvenliğini sağladık. Burada hem kamera sistemimiz kuruldu hem de bir arkadaşımız burada görev alıyor. Balıkçı arkadaşlarımızın kıyıya rahatça yanaşabilmesi için iskeleler yaptık. Balıkçılarımızın barakalarını düzenleyip gerekli tadilatları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde burası insanların tercih ettiği bir mekan haline geldi." dedi.

Vatandaşların ve balıkçıların barınakta rahat ve huzurlu olabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden insanlar özellikle aileler buraya girmeye korkardı ama artık herkes gönül rahatlığıyla gelebiliyor. Çocuklar burada ördeklerle oynama imkanı buluyor. Vatandaşlarımız gelip buradan taze balıklarını alabiliyor. Buraya gelen herkes mutlu ayrılıyor. Barınağımızı insanların huzur bulduğu bir mekan haline getirebildiğimiz için biz de mutluyuz."