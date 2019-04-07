Tekirdağ'da Balıkçı Barınağına Aileler İlgi Gösteriyor

Süleymanpaşa
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptıkları çalışmalarla balıkçı barınağının vatandaşların ve özellikle ailelerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi.
Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden kötü bir görüntüye sahip olan balıkçı barınağının, yapılan düzenlemelerin ardından daha güzel bir görünüme sahip olduğunu aktardı.
Vatandaşların ve balıkçıların barınakta rahat ve huzurlu olabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Pehlivanoğlu, "İlk olarak buranın güvenliğini sağladık. Burada hem kamera sistemimiz kuruldu hem de bir arkadaşımız burada görev alıyor. Balıkçı arkadaşlarımızın kıyıya rahatça yanaşabilmesi için iskeleler yaptık. Balıkçılarımızın barakalarını düzenleyip gerekli tadilatları yaptık. Bu çalışmalar neticesinde burası insanların tercih ettiği bir mekan haline geldi." dedi. Tekirdağ
'da 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Tavşanoğlu, kooperatifin çalışmalarıyla balıkçı barınağında her şeyin değiştiğini belirtti.
Tavşanoğlu, eskiden ailelerin balıkçı barınağına gelemediğini dile getirerek, şimdi aileler çocuklarıyla birlikte rahatça bura gelip çayını içebildiğini ifade etti.
Balıkçı İbrahim Boz da yapılan çalışmalarla hem balıkçıların rahat ettiğini hemde ailelerin barınağına gelebildiğini belirterek, "Eskiden buralar alkol alınan yerlerdi. Artık burada alkol yasak. Aileler gelip burada çay içip, sandala binip gezine biliyor. Burası da artık Tekirdağ'da tercih edilen bir yer haline geldi." diye konuştu.