Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkileri kentteki balıkçılara yeni çıkan yönetmelikler hakkında bilgi verdi.
Balıkçılara Kovid-19 sürecindeki çalışma şartları da anlatıldı.
Toplantıya, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Liman Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve balıkçılar katıldı.
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