Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika

Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Marmara Ereğlisi'nde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle ilçede balıkçılar, denize açılamadı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü ilçede, onlarca balıkçı, teknelerini kıyıya bağladı.

Lodos nedeniyle balığa çıkamadığını söyleyen Marmara Ereğlisi Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet İnci, "Havanın fırtına ve şiddetli olması ilçemizde balıkçılık yapan 30 esnafımızı etkiledi. Arkadaşlarımız, denize açılamadı. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Gökhan Koç da " Marmara Denizi'nde şu an balık popülasyonu azaldı. Rüzgarın etkisiyle denize de açılamadık. Bu fırtına bazen günlerce sürüyor. Biz de balığa çıkamıyoruz" diye konuştu. Meteoroloji yetkilileri ise saatte 30 kilometre hızla esen rüzgarın zaman zaman hızını artırıp, 52 kilometreye ulaşacağını açıkladı.


- Ereğlisi
Marmara Ereğlisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]