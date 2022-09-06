Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli - Son Dakika
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Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli

06.09.2022 15:14
Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki rüzgar nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor.

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki rüzgar nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'ndeki rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamadıklarını söyledi. Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de 'Vira bismillah' dedik. Fakat havaların esmesi ile balıkçı arkadaşlarımız şu anda limanda tekrar ağlarını tamir ediyor, bakımlarını yapıyor. Allah izin verirse; havaların düzelmesi ile vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyecek. Karadenizli balıkçı arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde de palamudun olduğunu öğrendik. Fakat havaların esmesi ile oradaki arkadaşlarımız da denize gidemiyor" dedi.

Bu yıl müsilaj ile karşılaşmadıklarını da belirten Pehlivanoğlu, "Allah'a şükür olsun. Müsilaj şu anda yok. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü bu yıl umudumuz var; özellikle palamut balığının olacağını biliyoruz. Lüfer balığını olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Balıkçı İrfan Akgöz ise rüzgar nedeniyle ava çıkamadıklarını aktararak, "Kendi adıma konuşmam gerekirse, şu anda ağları tamir ediyorum. Bu yıl, 'Hangi balık çok olur' demek zor. 'Allah bilir' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Müsilaj, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli - Son Dakika

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