Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor - Son Dakika

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Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların 2 gündür limanda olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Sezonun açılmasıyla 4-5 gün avcılık oldu. Dünden beri de poyraz başlayınca tekneler limana demirledi. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize ağ atmak için havanın dinmesini bekleyecek. İnşallah bu yıl balıkçılar için bereketli bir yıl olur." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da "Sert hava nedeniyle balıkçı barınağında bekliyoruz. Bu süreçte ağlarımızın tamiratını yapıyoruz. Mecburen havanın düzelmesini bekleyeceğiz. Yetkililer rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Havanın düzelmesiyle yeniden denize açılıp nasibimizi aramaya başlayacağız." diye konuştu.

Kamil Bayram ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, havanın düzelmesiyle yeniden denize açılacaklarını ifade etti.