Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Teknelerini Süleymanpaşa balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, ağlarının onarım ve tamirat işleri için mesai harcıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Hava 2-3 gündür sert esiyor. Balıkçı arkadaşlar mecburen limanda bekliyor. Birkaç gün böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu sırada balıkçı arkadaşlar teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacak. Havanın düzelmesinin ardından yeniden küçük tekne balıkçıları karides avcılığına gidecek. Bunun yanında tekir, istavrit gibi balıklar da ağlara takılmaya devam ediyor."

Balıkçı Önder Dedeler de 4-5 gün denize açılamayacaklarını belirterek, "Sert hava nedeniyle balıkçı barınağında bekliyoruz. Bu süreçte ağlarımızın tamiratını yapıyoruz. Hava yarın öbür gün de sert esecek. Rüzgarın etkisinin kaybetmesiyle yeniden nasibimizi aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasan Oğuz ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, karides avcılığı için poyrazın geçmesini beklediklerini ifade etti.