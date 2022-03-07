Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

07.03.2022 12:55
Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Teknelerini Süleymanpaşa balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, ağlarının onarım ve tamirat işleri için mesai harcıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Hava 2-3 gündür sert esiyor. Balıkçı arkadaşlar mecburen limanda bekliyor. Birkaç gün böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu sırada balıkçı arkadaşlar teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacak. Havanın düzelmesinin ardından yeniden küçük tekne balıkçıları karides avcılığına gidecek. Bunun yanında tekir, istavrit gibi balıklar da ağlara takılmaya devam ediyor."

Balıkçı Önder Dedeler de 4-5 gün denize açılamayacaklarını belirterek, "Sert hava nedeniyle balıkçı barınağında bekliyoruz. Bu süreçte ağlarımızın tamiratını yapıyoruz. Hava yarın öbür gün de sert esecek. Rüzgarın etkisinin kaybetmesiyle yeniden nasibimizi aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasan Oğuz ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, karides avcılığı için poyrazın geçmesini beklediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement