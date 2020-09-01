Tekirdağ'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika

Geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle kontağı erken kapatan Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla 'Vira bismillah' dedi.

Geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle kontağı erken kapatan Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi. Sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, uzun zamandır bu anı beklediklerini ifade ederek, bu yıl palamut bolluğunun olacağını ifade ettiler.

Gemi kaptanı İdris Şeremet, "Vira Bismillah diyeceğiz ama geçen yıl sezona başlarken maalesef bütün dünyanın başına gelen bir hastalık vardı. O zaman erken kontağı kapatmıştık. Sezonu önceden kapatmıştık, aşağı yukarı 6 ay limana bağladık. Daha sonra yeni sezona tekrar hazırlık yapmaya başladık. Kontağı erken kapatmamız ve yasakların da araya girmesiyle 6 ay bizim için çok uzun bir süre oldu. Tadilatlarımızı ve tüm hazırlıklarımızı yaptık. Herkes 'Vira Bismillah' demek için her sene böyle bir heyecanla başlıyor. Ne kadar insanların yüzü maskeli ve üzgün bir dönemde olsak da yine aynı heyecanla, aynı şefkatle 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Bizi uğurlamak için ailelerimiz de geldi. Arkamızdan dualar edecek" dedi.

"Çok büyük palamut olacak"

Şeremet, "Eski kaptanlarımız ve reislerimizden öğrenmiştik bizde, yıldızların şeklinden tut esen havaya, soğuk sudan sıcak suya kadar bir tecrübe kazandık denizde. Bu sene iddialı konuşuyorum, büyük konuşuyorum. Çok büyük palamut olacak Allah'ın izniyle. Yani şimdiye kadar bazı balıkları hep zengin yerdi. Bu sene Allah'ın izniyle zenginden tut fakire varana kadar herkes yiyecek. Koronadan dolayı daha çok güvenilen şeylerden biri de balık en baştan geliyor. Denizde şu anda en sağlıklı balık var bu dönemde. İnşallah bu hastalığa da şifa olur. Hamsi var. Hamsi bereketli, istavrit balığı bereketli. Denizin kuru fasulyesi hep beklediğimiz hamsi ve istavrit. Nilüfer, çinekop bunlar göç balığı gelip geçer. Allah'ın izniyle hem göç balığından faydalanacağız hem de göç balığından faydalanacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ