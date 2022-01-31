Üye Girişi
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak - Son Dakika

Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak

31.01.2022 14:07

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nde yarın karides avlamaya başlayacak.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nde yarın karides avlamaya başlayacak.

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, olumsuz havanın da etkisiyle zamanlarının büyük bölümünü limanda geçirerek teknelerinin bakımını yaptı ve zarar görmüş ağlarını onardı.

Balıkçılar, 00.00'da yasağın sona ermesinin ardından karides avcılığı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların ağlarına takılacak karideslerin yüzleri güldüreceğini söyledi.

Ocak ayı boyunca karides avlamanın yasak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını tamamlayan balıkçılar karides için denize açılacak. İnşallah güzel bir avcılık olur ve balıkçılarımız emeklerinin karşılığını alır. Kıyıya bol karidesle dönmeyi ümit ediyoruz. Büyük gırgır tekneleri bu sene erken paydos etti. Küçük tekne balıkçıları da 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler de bu sezon denizden umduğunu bulamadığını ifade etti.

Yeni yılda hava şartlarından dolayı çoğu zaman limandan çıkamadıklarını anlatan Dedeler, "Karides avcılığı da yasaktı. Yarın karides için avlanmaya başlayacağız. Karides olursa rızkımızı çıkarırız. Yarından sonra deniz ne gösterecek bakacağız. Kıyıya balıkla dönmemiz hem bizi hem de vatandaşları sevindirir." diye konuştu.

Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak
Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak

YORUMLAR
500

Marmara Denizi, Tekirdağ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:54 Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement