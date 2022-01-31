Balıkçılar yasağın bitmesinin ardından karides için ağ atacak - Son Dakika

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nde yarın karides avlamaya başlayacak.

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, olumsuz havanın da etkisiyle zamanlarının büyük bölümünü limanda geçirerek teknelerinin bakımını yaptı ve zarar görmüş ağlarını onardı.

Balıkçılar, 00.00'da yasağın sona ermesinin ardından karides avcılığı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların ağlarına takılacak karideslerin yüzleri güldüreceğini söyledi.

Ocak ayı boyunca karides avlamanın yasak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını tamamlayan balıkçılar karides için denize açılacak. İnşallah güzel bir avcılık olur ve balıkçılarımız emeklerinin karşılığını alır. Kıyıya bol karidesle dönmeyi ümit ediyoruz. Büyük gırgır tekneleri bu sene erken paydos etti. Küçük tekne balıkçıları da 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler de bu sezon denizden umduğunu bulamadığını ifade etti.

Yeni yılda hava şartlarından dolayı çoğu zaman limandan çıkamadıklarını anlatan Dedeler, "Karides avcılığı da yasaktı. Yarın karides için avlanmaya başlayacağız. Karides olursa rızkımızı çıkarırız. Yarından sonra deniz ne gösterecek bakacağız. Kıyıya balıkla dönmemiz hem bizi hem de vatandaşları sevindirir." diye konuştu.