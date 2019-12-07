Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
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Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Tekirdağ Limanı açıklarında su yüzüne çıkan iki yunus, balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu, System.String[]

Tekirdağ Limanı açıklarında su yüzüne çıkan iki yunus, balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


Süleymanpaşa sahili açıklarında yunus balıkları su yüzüne çıktı.


Avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar, Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.


Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.


Balıkçı İdris Şeremet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusların balıkçı teknelerine eşlik etmesinin güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Yunusları görünce hemen o anı kaydettiğini anlatan Şeremet, "Denize ağ atmak için çıktığımızda yunuslar bizi karşıladı. Geminin önünde adeta bizimle yarış yaptılar, oyun oynadılar. Ağlarımıza zarar vermediler. Yunuslarla bir yakınlık hissettik." dedi.

Yunuslar, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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