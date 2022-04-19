Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı

19.04.2022 11:23
Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, yeni sezon için ağlarının bakımını yapıyor.

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, yeni sezon için ağlarının bakımını yapıyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, yasağın başladığı 15 Nisan'dan sonda gırgır teknelerini balıkçı barınağına getirdi.

Balıkçılar burada 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazırlık için ağlarının onarımını yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, büyük tekneler için av mesaisinin bittiğini, ağ mesaisinin başladığını söyledi.

Geçen yıl deniz salyası, bu yıl da sert hava nedeniyle balıkçıların istediği gibi bir sezon geçiremediğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Sezon başladığında balıkçılar istavrit, çinekop ve hamsi tuttu. Daha sonra havaların sertleşmesi ve balığın az olması nedeniyle bazı balıkçılar erken paydos etti. Yine de çok şükür herkes nasibini aldı. Artık av yasağı başladı, bundan sonra ağ bakımlarını ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar."

Balıkçı Hamit Şahin de umutla yeni av sezonunu beklediklerini ifade etti.

Hamsi ve lüferle sezon başında yüzlerini güldüğünü daha sonra durgun bir sezon geçirdiklerini aktaran Şahin, "Av yasağının başlamasıyla ağ onarımına başladık. Teknelerin detaylı bakımları olacak. Yeni sezona umutla hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Tekirdağ, Nisan, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da balıkçıların 'ağ mesaisi' başladı - Son Dakika


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