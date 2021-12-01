Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi - Son Dakika

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini kaybetmesiyle 2 gündür limanda bekleyen balıkçılar denize açılacak.

Lodos nedeniyle 2 gündür kıyıda tamir işleri yapan balıkçılar, bugün Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, "2 gündür çok sert hava vardı. Balıkçılar da mecburen limanda bekledi. Gerekli ağ bakımları yapıldı. Bugün hava düzeldi, balıkçılar denize ağ atmaya başlayacak. Hamsi, istavrit, çinekop artık şanslarına ne olursa avlayacaklar." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de eksiklerini tamamladıklarını ve denize açılacaklarını anlatarak, "2 gündür lodos nedeniyle zorunlu paydos yaptık. Bugün hava sakinleşti, akşam yeniden umutla denize açılacağız. İnşallah bol balık olur da balıkçılar da vatandaşlar da sevinir." diye konuştu.