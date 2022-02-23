Tekirdağ'da "Balkan Gelinleri" resim sergisi açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da "Balkan Gelinleri" resim sergisi açılacak

23.02.2022 14:49
Tekirdağ'da "Balkan Gelinleri" resim sergisi açılacak

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı"nda 13 ülkeden 20 sanatçının çalışmalarıyla hazırlanan "Balkan Gelinleri" resim sergisi Tekirdağ'da açılacak.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı"nda 13 ülkeden 20 sanatçının çalışmalarıyla hazırlanan "Balkan Gelinleri" resim sergisi Tekirdağ'da açılacak.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce cuma günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "Balkan Gelinleri" resim sergisi ve "Balkan Ezgileri" konseri düzenlenecek.

"Balkan Gelinleri" resim sergisi açılışının ardından Edirne Devlet Türk Müziği ile Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Balkan Ezgileri"ni icra edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'da çok anlamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Hacıoğlu, insanları resimlerle ve müzikle Balkanlar'a götüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da iki ayaklı çok önemli bir etkinlik yapılacak. Programımız Valimiz Aziz Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilecek. Balkan gelinleri resim sergisi 12 Balkan ülkesinden ve Macaristan'la beraber 13 ülkeden farklı ressamların tuvale çizdiği kendi ülkelerinin gelinlerinden oluşan resim galeride sergilenecek. Akabinde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri topluluğu tarafından Balkan ezgileri icra edilecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yani üç Trakya ili bu programda bir araya gelecek. Konu da Balkanlar olunca Balkanlar'daki değişik müziklerle ve değişik resimler tüm Balkan ülkelerinden olunca belki de Tekirdağ'da son dönemde hiç yapılmayan türden bir sanat etkinliği gerçekleşmiş olacak. Tüm halkımızın buna katılmasını diliyoruz. Belki de eşi benzeri olmayan bir etkinlik olacak. Üç ili birleştiren, Balkanları birleştiren, içinde resmi, içinde sanatı, içinde müziği konu eden bir etkinlik olacak."

YORUMLAR
500

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Balkan Gelinleri' resim sergisi açılacak - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Balkan Gelinleri" resim sergisi açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement