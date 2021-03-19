Tekirdağ'da "Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Balkan coğrafyasındaki soydaşlarla dayanışma alanını geliştirmek, iş birliği imkanını artırmak ve gönül bağını pekiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Torun, kentteki bir otelde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın demokratik hizmet kurumları olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Torun, "Halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımına imkan sağlayan yerel yönetimler, demokrasilerin de vazgeçilmez, yeri doldurulmaz unsurlarıdır." dedi.

Seyit Torun, devletin vatandaşa en yakın eli olarak gördükleri yerel yönetimlerin, yetki ve gelir kaynakları açısından da güçlenmesinin, sorunların çözümüne büyük katkılar sağlayacağı üzerinde durduklarını dile getirdi.

CHP olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerinde katılımcı demokrasiyi daha ileriye taşımak ve vatandaşların yönetim süreçlerine etkin bir şekilde katılmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Torun, şeffaf yönetim anlayışını ilke edinerek, vatandaşın vergileriyle oluşan kaynaklardan yapılan harcamaların hesabını da halka verdiklerini ifade etti.

Torun, "Vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, yönetimde liyakati esas alan, hizmette dezavantajlı kesime öncelik veren adaletli bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısıtlı bütçe kaynaklarını çılgın projelere heba etmeden, vatandaşların öncelikli sorunlarını çözmek için mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Balkan Masası'nın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın önderliğinde Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle dayanışma alanını geliştirmek, iş birliği imkanını artırmak ve gönül bağımızı pekiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Balkan Masası olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun için CHP'li belediyeler ve Balkanlar'daki belediyeler arasında iş birliğini geliştirmeye çok önem veriyoruz. Yerel yönetimler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, bizim temel arzumuzdur."

Parti Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise çalıştayın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ belediyelerinin Balkanlar'daki belediyelerle yürütecekleri iş birliği faaliyetlerine somut bir zemin oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Balkanlar'ın tarihi, coğrafi ve kültürel değerleriyle Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkanlar yeni göçler nedeniyle ulusumuzu şekillendiren tarihi süreçte çok önemli bir konumdadır. Bölgeyle ilişkilerin ve iş birliklerinin hem Balkanlar'da hem de ülkemizde önemli kültürel, sosyal yansımaları olmaktadır. Bu ilişkiler aynı zamanda Avrupa Birliği üyeliği hedefi anlamında da geleceğe dönük büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Genel Başkanımızın talimatlarıyla kurulan Balkan Masası bu önemli faaliyetleri destekleyecek ve her türlü kolaylaştırıcılık ile koordinasyon desteğini verecektir. Balkan Masası olarak 40 il başkanlığımız ve 155 yerel yönetimle sorumluları belirledik. Bu çalıştaydaki hedefimiz Balkanlar'daki yerel yönetimler ile bizim belediyelerimiz arasında geliştirilecek iş birliği projelerine somut zemin hazırlamaktır."