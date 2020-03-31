Tekirdağ'da balkondan düşen kız çocuğu yaralandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da balkondan düşen kız çocuğu yaralandı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Semanur Hekimoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Atabey Sokak'ta, üçüncü kattaki evinin balkonundan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hekimoğlu'nu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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