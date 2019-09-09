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Tekirdağ'da baltalı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan baltalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da baltalı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan baltalı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Turan Mahallesi 1. Sokak'taki 1 No'lu Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında ticari anlaşmazlık nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baltanın kullanıldığı kavga hızla büyürken, yaşanan arbedede D.A. başından, U.Ş. ise elinden yaralandı. Olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları ayırarak H.A., H.Ş., U.Ş., A.A., D.A. ile kaçmaya çalışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Yaralanan D.A. ve U.Ş. ise tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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