Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

11.06.2022 11:16

Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bangladeş uyruklu A.M. isimli şahsın, bıçak göstermek ve darp etmek suretiyle cep telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden S.M. ve D. M. isimli şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek suç aleti 2 adet bıçak ile birlikte yakalandı. 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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