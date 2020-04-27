Tekirdağ'da banka ve PTT önlerinde yoğunluk - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşanırken, banka ve PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan Tekirdağlılar, özellikle PTT ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve bankanın özel güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kentin işlek caddeleri olan Hükümet Caddesi, Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerinde de oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Tekirdağ'ın sahil kesiminde ise bir yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.