Tekirdağ'da barda kaçak işçi çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da barda kaçak işçi çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da barda kaçak işçi çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir barda yabancı uyruklu 4 kadını kaçak çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da barda kaçak işçi çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir barda yabancı uyruklu 4 kadını kaçak çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, Ulaş Mahallesi'ndeki bir barda ve belirlenen adreslerde denetimlerde bulundu.

Ekipler, barda yabancı uyruklu kadınları kaçak çalıştıran iş yeri sahibi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yakalanan yabancı uyruklu 4 kadın, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklu kadınların jandarmadaki ifadelerinde, şüphelilerin pasaportlarına el koyarak kendilerini zorla çalıştırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Tekirdağ, Jandarma, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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