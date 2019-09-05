Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı
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Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı

3 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpma sonrası motor kısmından yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpma sonrası motor kısmından yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Murat Urucu (33) idaresindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilden inen sürücü Murat Urucu, eşi Çiğdem (30) ve oğlu Ege (9) Urucu'yu da araçtan indirerek otomobilden uzaklaştı.

Bölgeye gelen itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ve ailesi kontrol amaçlı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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