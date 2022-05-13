Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.05.2022 14:27
Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.B. idaresindeki 59 ZC 226 plakalı otomobil, Tekirdağ- İstanbul yolu Üniversite Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerde sıkışan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Üniversite, Otomobil, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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