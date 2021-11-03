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Tekirdağ'da "Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı" açıldı. - Son Dakika

Tekirdağ'da "Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı" açıldı.

03.11.2021 11:50
Tekirdağ'da

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı törenle açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı törenle açıldı.

Çiftlikönü Mahallesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi Mehter Takımı konseri ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, parkın yapımından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

Çınar, şöyle devam etti:

"31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak katıldığımız belediye seçimlerinde Süleymanpaşalı hemşehrilerimizin takdirleri ile belediye seçimlerini kazandık. Bu park AK Parti ve MHP'nin belediyecilik anlayışının göstergelerinden birisi. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ismini bu parka vererek ölümsüzleştirdiği için tüm partim adına teşekkür ederim."

Belediye Başkanı Yüksel ise ocak ayından itibaren Süleymanpaşa'nın büyük yatırımlara imza atacağını ifade etti.

"3 hilal, inancımız ve değerlerimiz gereği önemli değerlerimizden birisidir. 'Geçmişini bilmeyenin tarihi de olmaz' ülküsü ile yola çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Türk'ün gücü buram buram hissedilmeye başlandı." diyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Biz de herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapıyoruz. Mart 2019'dan beri görevdeyiz. Göreve geldiğimizden beri hiçbir siyasi parti ayrımı olmadan herkesi kucaklayarak gönül belediyeciliğini Trakya'da öncü olacak şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Günde 16 saat evlerine gitmeyen bir kadro ile çalışıyoruz. Bu toprakların hizmete ihtiyacı var. Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin hemşehrimize bize inandıkları için teşekkür ediyorum. Biz onların inancını boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022-2023-2024 yıllarında tüm Marmara'da konuşulan bir Süleymanpaşa göreceksiniz. Ocak ayı itibariyle çok büyük projeler hayata geçmeye başlayacak.

Biz hem genel merkezlerimiz açısından, hem de vatandaşlarımız açısından yüzlerini yere eğdirmeyecek işleri yapacağız. Son yaptığımız anketlerde Cumhur İttifakı'nın belediyeleri yüzde 80 memnuniyetle çalışıyor. Emek veriyorsak bunu milletimiz de görüyor. Bu vesileyle, inancımızın ve ecdadımızın bir sembolü olan bu parkın Süleymanpaşa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben de merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in parti lideri olmasından çok Türk milletçiliğini yaşatan önemli bir şahsiyet olduğuna vurgulayarak, "Alparslan Türkeş'i biz Başbuğ olarak kalbimize nakşettik. O binlerce yıllık Türk tarihi ve Türk töresinin, bu milletin kuruluş felsefesi olan Türk milliyetçiliğini yanındaki birkaç arkadaşı ile bize hatırlattı. Onlar emanetleri bizlere bıraktılar. Biz de bu emaneti layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Alparslan Türkeş ismini böyle bir coğrafyada yaşatıyor olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, parkın açılışında emeği geçen başta Yüksel olmak üzere herkese teşekkür etti.

Törene MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk ve Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu da katıldı.

Tekirdağ'da Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı.
Tekirdağ'da Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı.
Tekirdağ'da Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı.
Tekirdağ'da Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı.
Tekirdağ'da Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı' açıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı" açıldı. - Son Dakika
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