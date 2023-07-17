Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu

17.07.2023 12:24

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yol kenarından anayola atlayan başı boş köpek, bir araca çarptı. Kazada köpeğin bacakları kırıldı ve vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yetkililerin önlem almasını istedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yol kenarından anayola atlayan başıboş sokak köpeği kazaya sebep oldu. Aniden frene basan araçta maddi hasar oluşurken bacakları kırılan köpek ise veterinere götürüldü.

ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

Sabah saat 08.00 sularında işe gitmek için anayolu kullanan Hayrettin Ç. kontrolündeki otomobil, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan Vahit İnce Üst Geçidi'nin altından anayola atlayan sokak köpeğine çarptı. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazaya sebep olan köpeğin ise bacaklarının kırıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza sonrası yol kenarına çekilen köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu

"DAHA KÖTÜSÜ DE OLABİLİRDİ"

Olay sonrası yaşanılan kaza hakkında açıklamada bulunan araç sürücüsü Hayrettin Ç., "Yolda 60 kilometre hız ile gidiyordum. Eğer fren yapsaydım durma şansım vardı fakat arkamda beni çok yakın mesafeyle takip eden araçla başka bir kazaya neden olmamak için frene hafif basmaya ve kendimi yavaşlatmaya çalıştım. Fakat olduğum hızın etkisiyle yola atlayan köpeğe çarptım. Kazayı yapar yapmaz arabamı kenara çekip, çarptığım köpeği yoldan aldım. Aracımda maddi hasar oluştu ama daha kötüsü de olabilirdi. Yol yapımı nedeniyle yolun ortasından kaldırılan çitler sonrası bu yoldan karşıya insanlar da geçmeye başladı. Köpek değil de bir insan atlasaydı yola o zaman ne olacaktı. Bu olayların daha fazla yaşanmaması için yetkililerin gereğini yapması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:02 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, Tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:03 Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetti
12:00 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:54 Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
11:47 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:49 Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu
11:43 Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı
11:37 Yola atlayan başıboş sokak köpeği kazaya neden oldu
11:38 Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçıya 2 ay sonra ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 13:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement