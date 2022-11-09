Tekirdağ'da başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

09.11.2022 11:18

Tekirdağ Çerkezköy'de başıboş köpeklerden kaçan çocuklardan birine araba çarptı. 10 yaşındaki talihsiz çocuğun ağır yaralandığı ve yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.

Antalya'da geçtiğimiz aylarda Mahra adlı kız çocuğuna köpekten kaçarken araba çarpması, geçtiğmiz günlerde de başıboş köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birinin kuduz olması vatandaşların konuyla ilgili önlem ısrarını yeniden gündeme getirdi. Tekirdağ'dan gelen son haber ise yine yürekleri yaktı.

KÖPEKTEN KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

Çerkezköy'de başıboş sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan 10 yaşındaki küçük bir çocuğa araba çarptı.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araba çarpan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuğun yaşadığı olayın ardından vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği gelen bilgiler arasında.

TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYORLAR

Yurdun çeşitli noktalarında başıboş ve gözetimsiz dolaşan sokak köpekleri, bu ve bunun gibi birçok olayda insan hayatı için tehlike saçmaya devam ediyor.

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Tekirdağ, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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