Tekirdağ'da başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

Antalya'da geçtiğimiz aylarda Mahra adlı kız çocuğuna köpekten kaçarken araba çarpması, geçtiğmiz günlerde de başıboş köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birinin kuduz olması vatandaşların konuyla ilgili önlem ısrarını yeniden gündeme getirdi. Tekirdağ'dan gelen son haber ise yine yürekleri yaktı.
Çerkezköy'de başıboş sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan 10 yaşındaki küçük bir çocuğa araba çarptı.
Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araba çarpan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuğun yaşadığı olayın ardından vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği gelen bilgiler arasında.
Yurdun çeşitli noktalarında başıboş ve gözetimsiz dolaşan sokak köpekleri, bu ve bunun gibi birçok olayda insan hayatı için tehlike saçmaya devam ediyor.
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