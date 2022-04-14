Tekirdağ'da başına demir düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da başına demir düşen kişi yaralandı

14.04.2022 17:57
Tekirdağ'da başına demir düşen kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde başına demir düşen işçi yaralandı.

Muratlı ilçesinde başına demir düşen işçi yaralandı.

Muratlı OSB'de bir kimya fabrikasında çalışan S.Ç'nin başına henüz belirlenemeyen bir yerden demir düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından S.Ç. Muratlı Devlet Hastanesine, daha sonra da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

S.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da başına demir düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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