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Tekirdağ'da "Başka ülkede yaşayamam" dedirten fotoğraf
6 saat önce
Tekirdağ'da mezarlık girişine dikilen bir tabela 'Başka ülkede yaşayamam' dedirten bir fotoğraf karesinin oluşmasına neden oldu.
Tekirdağ'da mezarlık girişine dikilen bir tabela 'Başka ülkede yaşayamam' dedirten bir fotoğraf karesinin oluşmasına neden oldu.
Kazak Gölü Mesire Alanı yolu üzerinde dikilen Kapaklı Yeni İlçe Mezarlığı tabelası, Gizli Cennet Çiftliği tabelasının önüne dikilince ortaya ilginç ve gülümseten bir kare çıkardı. Gülümseten bu fotoğraf karesi vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Viral olan paylaşımın ardından mezarlık tabelasının arkasında bulunan 'Gizli Cennet Çiftliği' tabelası kaldırılarak yaklaşık 100 metre ileriye taşındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:17 Kaynak: İHA
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