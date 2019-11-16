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Tekirdağ'da "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası" düzenledi

6 saat önce

Kapaklı ilçesinde "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası" düzenlediİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi işbirliğinde Pınarça Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva açık, 12 yaş ve altı, 8 yaş ve altı kategorilerinde düzenlendi.

Tekirdağ'da

Kapaklı ilçesinde "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası" düzenledi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi işbirliğinde Pınarça Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva açık, 12 yaş ve altı, 8 yaş ve altı kategorilerinde düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, turnuvada yarışan sporculara başarılar diledi.

Belediye olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Bu güzel hafta sonunda burada olmaktan mutluyuz. Böyle küçük yaşta çocukların satranç oynadığını görünce çok mutlu oluyorum. Bu konuda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Birçok spor dalı var. Bunlar fiziksel olarak özellikle insana katkı verir, fakat satranç bunların arasında ayrı bir yeri vardır. Analitik düşünmeyi ve zekayı geliştirmeye katkı sağlar. Bölgemizde ilki gerçekleştiren bu turnuvayı bir daha ki sefere daha büyük organizasyonla yapacağız."

Turnuvaya İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çorum ve Samsun'dan 300'ü aşkın sporcu katıldı.

Turnuva yarın sona erecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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