Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain bulundu.

Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, evini kiraladığı A.D'den uzun süre kirasını alamayan N.Y. kiracısının evine girdi.

Evdeki yatak bazasının altında paketler gören N.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler paketler içerisinde 1 kilogram kokain ele geçirdi.

Şüpheli A.D'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:02 Kaynak: AA

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