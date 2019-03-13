Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Bazı Balık Türlerinin Avlanmasının Yasaklanması

Tekirdağ'da Bazı Balık Türlerinin Avlanmasının Yasaklanması

27 dakika önce

Tekirdağ'da su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için sazan, kadife, tatlı su kefali, sudak, yayın, şiraz ve tatlı su levreği türlerinin bir süre avcılığı, nakli ve satılması yasaklandı.

Tekirdağ'da Bazı Balık Türlerinin Avlanmasının Yasaklanması, System.String[]
Tekirdağ'da su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için sazan, kadife, tatlı su kefali, sudak, yayın, şiraz ve tatlı su levreği türlerinin bir süre avcılığı, nakli ve satılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'na istinaden bazı balık türlerinin avlanması, nakli ve satılmasının 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağa uymayanlara bin 635 lira idari para cezası uygulanacağı, ayrıca ürüne el konulacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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