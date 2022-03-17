Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak

17.03.2022 15:55
Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan büfelerde ekmek yarından itibaren 1 lira 50 kuruştan satılacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan büfelerde ekmek yarından itibaren 1 lira 50 kuruştan satılacak.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi'nde düzenlenen basın toplantısında, belediyenin desteğiyle 26 fırının Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleştiğini söyledi.

Yarından itibaren ilçede belirlenen noktalarda ekmeğin 1 lira 50 kuruştan satılacağını belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ekmek fiyatı ile ilgili uzun süredir yapılan hazırlıklar tamamlandı. İlçede 26 fırın ile belediyenin yaptığı işbirliği sonucu 26 fırın vatandaşa ucuz ekmek satmak için Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleşti. 26 fırının bir araya gelmesi sonucu ilçenin 10 ayrı noktasına 'Paşa Ekmek' adı altında ekmek büfeleri konuldu. Yarından itibaren fırıncılar şehrin 10 ayrı noktasında kendi personeli ile ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmeği 1 lira 50 kuruştan satacak."

Tekirdağ'da ilk olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Yüksel, "Yarın sabah itibarıyla inşallah satışlara başlıyoruz. Öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek alabilmeleri ile ilgili, doğrudan ulaşabilmeleri ile ilgili büfeler koyduk. Tabi gönül isterdi ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun, ekmeğimizi kendimiz üretelim. Türkiye'de sürekli büyükşehir belediyelerinin yaptığı organizasyonlar gibi devasa bir organizasyon olsun ama biz bir ilçe belediyesiyiz böyle bir gücümüz yok." diye konuştu.

Yüksel, ilçe belediyesi olarak esnafla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların kaliteli ekmeği ucuza alabileceği bir sistem kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabah 07.30 ile 10.00 saatleri arası, akşam da 16.30 ile 20.00 saatleri arası gelen vatandaşlarımız ekmeklerini buradan alabilecek. Bunlar 24 saat hizmet veren büfeler değil. Buradaki satışlarımızı hangi fırınımız ekmeği getiriyorsa satışı da kendi yapıyor. Herhangi bir personel vermiyoruz. Sadece büfeler bizim. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli ekmek alabileceği bir organizasyon oldu. Derneğin altında toplanan bütün bu fırıncılarımızı da teşekkür ediyorum. 26 fırınımız bu projeye destek veriyor. Belediye olarak biz de bu konuya katkı sağlıyoruz."

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 26 fırın birleşti, ekmek 1,5 TL oldu Tekirdağ'da 26 fırın birleşti, ekmek 1,5 TL oldu Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Süleymanpaşa, Hisarcık, Tekirdağ, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, Kiev'deyim diyen Kadirov'u yalanlamıştı! İşte Çeçen liderden ilk açıklama
15:58 FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmıştı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
15:55 Elektrik fiyatlarını dengelemek için 6 aylık önlem kararı: EPDK ve EPİAŞ devrede
15:50 AKOM'dan, İstanbul uyarısı geldi: Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşacak
15:42 İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu: Yeni rakam yüzde 50'nin altında olmayacak
15:28 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana Nalan'ın sırrını öğreniyor
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 16:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement