Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede - Son Dakika
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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

26.07.2022 13:56
Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tekirdağ Adliyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede - Son Dakika
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